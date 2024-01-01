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الاردن: غزة أصبحت مقبرة مفتوحة للقانون الدولي

الإثنين 25 مارس 2024 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: غزة أصبحت مقبرة مفتوحة للقانون الدولي



عمان / سما /

أكدّ وزير خارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، أنّ غزة أصبحت مقبرة مفتوحة ليس للأطفال فقط بل للقانون الدولي أيضا وتداعيات ذلك مدمرة.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي جمعه بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عمان الإثنين، إنّ هناك كارثة إنسانية في غزة ولا يوجد ما يبرر ارتكاب المجازر وحرمان الأطفال من الغذاء.

وأوضح أنّ حرمان الأونروا من التمويل يعني المساهمة في قتل الأطفال الفلسطينيين مبينًا أنّ الدخول إلى رفح سيؤدي إلى كارثة لكن إسرائيل لا تصغي لمطالب المجتمع الدولي.

وشدد على أنه لا بديل عن الأونروا وكل الأموال التي تقدم لها تساهم في إنقاذ الأرواح.

#القانون الدولي #غزة

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