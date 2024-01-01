  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حملة لمقاطعة شركة “إنتل” الأمريكية لدعمها الاحتلال الإسرائيلي

الإثنين 25 مارس 2024 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة لمقاطعة شركة “إنتل” الأمريكية لدعمها الاحتلال الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

أطلق ناشطون في الولايات المتحدة الأمريكية، حملة ضخمة لمقاطعة عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية وأدوات الحواسيب شركة (intel) الأمريكية.

وجاء ذلك بعد إعلان مجلس إدارة الشركة عن خطته توسيع العمل في دولة الاحتلال، باستثمار 25 مليار دولار في بناء مصنع للرقائق الإلكترونية في إحدى المستوطنات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن شركة (intel) تخطط لبناء مصنع في مستوطنة “كريات جات”، المقامة على أنقاض قرية “عراق المنشية” التي تبعد 32 كيلومترا شمال غزة، “ما يعمق من تواطؤها مع دولة الاحتلال في الابادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني”.

ونقلت عن النشطاء مناشدتهم بمقاطعة منتجات الشركة وأجهزة الحواسيب المزودة بشرائح (intel)، وحث الشركات والمؤسسات التعليمية والمصانع والصناديق الاستثمارية بمقاطعة بضائع الشركة واستبدالها بشركات أخرى للضغط عليها بوقف مخططاتها في دعم الاقتصاد الإسرائيلي.

وأشاروا إلى أن هذا الأمر جاء في الوقت الذي أعلنت فيه الكثير من الشركات سحب استثماراتها ومشاريعها من دولة الاحتلال في ظل استمرارها في الحرب على غزة.

#إنتل #مقاطعة #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

"كما قضينا من قبل على هامان".. نتنياهو يتعهد بدخول رفح وتصفية السنوار

اسرائيل تهاجم رئيس الهيئة المصريّة للإعلام لوصفه إسرائيل بالفندق وليس الدولة..

سلطة النقد توضح أسباب عدم عمل البنوك في غزة وتعطل عمليات الإيداع والسحب

مديرا الموساد والسي آي إيه غادرا الدوحة بعد محادثات حول هدنة في غزة

خلافات داخل الطاقم الإسرائيلي بشأن موقف حماس من الاتفاق

الكرملين يعلن عن اتفاق بين بوتين والرئيسين الأسد وأردوغان ..

غزة كشفت العار.. تقرير عبري يروي تفاصيل صراع داخلي بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

تسلل

الإعلام العبري: اسرائيل ترفع حالة التأهب على حدود غزة

صفقة

تقرير: حماس تميل إلى رفض الهدنة

غوتيريش: يجب وقف إطلاق النار وأي عملية عسكرية في رفح تعني كارثة إنسانية

مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف الحرب على قطاع غزة

تطورات اليوم الـ171 من العدوان الإسرائيلي على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية