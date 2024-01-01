جيش الاحتلال يعتقل 500 فلسطيني من مجمع الشفاء ومحيطه

غزة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال 500 فلسطيني في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة ومحيطه.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن قواته وجهاز الأمن العام (الشاباك) تواصل قتالها في منطقة مستشفى الشفاء، منذ بداية اقتحامه في 18 مارس/آذار الجاري.

ويواصل جيش الاحتلال اقتحام مستشفى الشفاء لليوم الثمن على التوالي وسط قصف عنيف للمنازل وحصار آلاف المرضى والنازحين، وتنفيذه حملات اعتقال واسعة وعمليات قتل.

وكان جيش الاحتلال أعلن السيطرة بشكل كامل على مجمع مستشفى الشفاء الطبي واعتقال المئات من حركة حماس، وفق قوله.

ونفذ الجيش إعدامات ميدانية بحق شبان وأطفال وأطباء فلسطينيين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.