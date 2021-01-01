  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

توقعات بانسحاب ساعر وحزبه من حكومة نتنياهو

الإثنين 25 مارس 2024 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات بانسحاب ساعر وحزبه من حكومة نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

يتوقع أن ينسحب حزب "تيكفا حداشا"، برئاسة الوزير غدعون ساعر، الذي يطالب بضمه إلى كابينيت الحرب، من الحكومة بعد أن رفض اقتراحا قدمه إليه حزب الليكود ويقضي بأن تتم دعوته إلى اجتماعات كابينيت الحرب بين حين وآخر.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وقال مسؤولون في الليكود إنه جرى عرض الاقتراح الحالي إلى ساعر، لأن أي حل آخر من شأنه أن يعقد الأمور مع حزبي الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لأنهما سيطالبان بالانضمام إلى كابينيت الحرب في حال ضم ساعر إليه.

وكان ساعر قد أعلن عن انشقاق حزبه عن كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، قبل أسبوعين، وعقد الأسبوع الماضي اجتماعا مستقلا لكتلة حزبه في الكنيست، المؤلفة من 4 أعضاء كنيست.

وقال ساعر خلال اجتماع الكتلة إن "الحقيقة يجب أن تقال: مركز الثقل في هذه الحرب انتقل من الكابينيت الأمني (الموسع)، الذي تحول لنوع من برلمان، إلى كابينيت الحرب المقلص. وفي الأسبوع الأول للحرب فضلت مجرد تشكيل حكومة الطوارئ على عضويتي في الكابينيت المقلص. وفي الظروف الحالية، لا يوجد لدينا هذا الامتياز".

وأشار ساعر إلى أنه "انضممنا إلى حكومة عارضناها في أعقاب الحرب فقط ومن أجل التأثير على شؤون الحرب فقط. وإذا لم نتمكن من القيام بذلك، لا نستطيع أن نكون في الحكومة". إلا أن غانتس، الذي يملك بموجب الاتفاق الائتلافي حق الفيتو بشأن توسيع كابينيت الحرب أعلن أنه يرفض ضم ساعر إليه.

وأضاف ساعر أن المهلة التي منحها لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كي يرد على طلبه بضمه إلى كابينيت الحرب، هي "أيام معدودة" وأن "هذا وصف واضح للجميع، ولا فائدة من المماطلة في هذا الموضوع".

وحسب ساعر، فإنه لا يعتزم العودة إلى صفوف حزب الليكود، الذي انشق عنه عشية انتخابات العام 2021. وأظهرت استطلاعات رأي، الأسبوع الماضي، أن حزب ساعر لا يتجاوز نسبة الحسم في انتخابات مقبلة للكنيست.

#حكومة نتنياهو #ساعر

الأكثر قراءة اليوم

"كما قضينا من قبل على هامان".. نتنياهو يتعهد بدخول رفح وتصفية السنوار

اسرائيل تهاجم رئيس الهيئة المصريّة للإعلام لوصفه إسرائيل بالفندق وليس الدولة..

سلطة النقد توضح أسباب عدم عمل البنوك في غزة وتعطل عمليات الإيداع والسحب

مديرا الموساد والسي آي إيه غادرا الدوحة بعد محادثات حول هدنة في غزة

خلافات داخل الطاقم الإسرائيلي بشأن موقف حماس من الاتفاق

الكرملين يعلن عن اتفاق بين بوتين والرئيسين الأسد وأردوغان ..

غزة كشفت العار.. تقرير عبري يروي تفاصيل صراع داخلي بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

تسلل

الإعلام العبري: اسرائيل ترفع حالة التأهب على حدود غزة

صفقة

تقرير: حماس تميل إلى رفض الهدنة

غوتيريش: يجب وقف إطلاق النار وأي عملية عسكرية في رفح تعني كارثة إنسانية

مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف الحرب على قطاع غزة

تطورات اليوم الـ171 من العدوان الإسرائيلي على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية