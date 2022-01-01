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إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للعدالة من نظيره العُماني

الإثنين 25 مارس 2024 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للعدالة من نظيره العُماني



رام الله / سما /

تسلم المكتب المركزي الوطني" انتربول فلسطين “من انتربول سلطنة عُمان اليوم مطلوبا فارا من وجه العدالة منذ عام 2022 وصادر بحقه أمر قبض دولي من قبل انتربول فلسطين بناءً على مذكرة قبض صادرة من قبل النيابة العامة بتهمة الاحتيال.


وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم بعد ارتكابهم جرائم فقد تم استلام مطلوبٍ فارٍ من وجه العدالة منذ عام 2022 اليوم بناءً على مذكرة قبض دولية صادرة من قبل النيابة العامة بتهمة الاحتيال بمبلغ 13 مليون شيقل.


وأكد العقيد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا.


هذا ووجه العقيد إرزيقات تنبيهاً للفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم القضائية .

#إنتربول فلسطين

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