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خوفا من تسلل مقاومين..

الإعلام العبري: اسرائيل ترفع حالة التأهب على حدود غزة

الإثنين 25 مارس 2024 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: اسرائيل ترفع حالة التأهب على حدود غزة



غزة / سما /

رفعت اسرائيل حالة التأهب اليوم الاثنين، على حدود قطاع غزة خوفا من تسلل مقاومين.

وكانت قد أفادت تقرير عبرية بوجود مخاوف من تسلل مقاومين إلى مستوطنات غلاف غزة.

وقالت القناة 7 العبرية إنه وخوفا من تسلل المقاومين أقيمت نقاط تفتيش.

وصدرت تعليمات للمزارعين بمغادرة الحقول على طول الحدود في المنطقة الشمالية، وبسبب الاستنفار الأمني تم إغلاق المستوطنات عند باب النقب وإغلاق عدد من المفارق ولم يتم العثور على شيء من قبل القوات الاحتياطية حتى الآن.

فيما قال موقع "واللا" العبري إن اسرائيل تقوم بتمشيط المنطقة تخوفا من تسلل المقاومين.

وأعلن جيش الاحتلال أنه لم تتم أي محاولة تسلل لاسرائيل.

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