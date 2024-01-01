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قيادي بحماس: التسريبات "الإسرائيلية" عن تقديم تنازلات للحركة دعاية "بائسة"

الإثنين 25 مارس 2024 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: التسريبات "الإسرائيلية" عن تقديم تنازلات للحركة دعاية "بائسة"



غزة / سما /

أكد مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن التسريبات الإعلامية "الإسرائيلية" عن تنازلات وحلول "وسط" تم تقديمها لحماس "هي دعاية بائسة".

وأوضح القيادي، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن دعاية "إسرائيل" تهدف لتغطية تعنتها والتملص من مسؤولية عرقلة الاتفاق أمام ذوي أسراها.

وشدد المصدر على أن الحركة أوضحت موقفها "الذي لا تراجع عنه"، مؤكدًا أنه لا تبادل للأسرى مع استمرار المجازر والحصار.

وادّعت وسائل الإعلام العبرية، في تصريحات نُسبت لمسؤول "إسرائيلي"، أن "الإسرائيليين" مستعدون لتقديم تنازلات كبيرة من أجل إبرام صفقة لاستعادة الأسرى.

#حماس #اسرائيل #صفقة

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