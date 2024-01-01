  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أكثر من 1000 طن.. مساعدات ليبية لغزة ستنطلق بحرا

الإثنين 25 مارس 2024 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 1000 طن.. مساعدات ليبية لغزة ستنطلق بحرا



غزة / سما /

أعلنت الحملة الدولية لإنقاذ غزة عن استكمال الترتيبات لإبحار سفينة المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني في غزة، عبر ميناء العريش المصري.

وقالت الحملة، في بيان لها اليوم الأحد، إن سفينة المساعدات الليبية التي بدأ الاستعداد لها قبل ثلاثة شهور، ستبحر من ميناء مصراتة خلال هذا الأسبوع.

وذكرت الحملة أن اللجنة الوطنية الليبية المكونة من عدد من مؤسسات المجتمع المدني الليبية، والمؤسسات الخيرية الأهلية، بالتعاون مع بلدية مصراتة، تمكنت من جمع ما يزيد على 1200 طن من المساعدات الإغاثية الضرورية لأهل غزة المحاصرين، الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية إجرامية من دولة الاحتلال الصهيوني.

وأشاد بيان الحملة بالدعم المالي الذي قدمه المجلس الأعلى للدولة الليبية لهذه المبادرة الشعبية، الذي أدى إلى تسريع استكمال حمولة السفينة.

وقالت الحملة إن الهلال الأحمر الليبي هو الذي تولى الترتيبات مع الجانب المصري، وذلك لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها من أهل غزة في أسرع وقت ممكن.

#مساعدات #ليبيا

الأكثر قراءة اليوم

"كما قضينا من قبل على هامان".. نتنياهو يتعهد بدخول رفح وتصفية السنوار

اسرائيل تهاجم رئيس الهيئة المصريّة للإعلام لوصفه إسرائيل بالفندق وليس الدولة..

سلطة النقد توضح أسباب عدم عمل البنوك في غزة وتعطل عمليات الإيداع والسحب

مديرا الموساد والسي آي إيه غادرا الدوحة بعد محادثات حول هدنة في غزة

خلافات داخل الطاقم الإسرائيلي بشأن موقف حماس من الاتفاق

الكرملين يعلن عن اتفاق بين بوتين والرئيسين الأسد وأردوغان ..

غزة كشفت العار.. تقرير عبري يروي تفاصيل صراع داخلي بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

تسلل

الإعلام العبري: اسرائيل ترفع حالة التأهب على حدود غزة

صفقة

تقرير: حماس تميل إلى رفض الهدنة

غوتيريش: يجب وقف إطلاق النار وأي عملية عسكرية في رفح تعني كارثة إنسانية

مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف الحرب على قطاع غزة

تطورات اليوم الـ171 من العدوان الإسرائيلي على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية