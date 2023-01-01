إصابات واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال بالضفة

غزة / سما /

أصيب عدد من المواطنين، الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال عددا من حافظات الضفة الغربية المحتلة وتنفيذها حملة مداهمات واعتقالات.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي بالإضافة لإصابة رابعة بشظايا الرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة، ونقلتها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر مراسل وكالة "صفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت بعد الفجر، مدينة نابلس عبر حاجز عورتا جنوبي المدينة، وانتشرت في شارع فيصل وشارع حطين وفي حارة الفقوس والسوق الشرقي بالبلدة القديمة.

واندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة في محيط البلدة القديمة، وتم استهداف آليات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير القسامي أسامة بني فضل في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، والذي تم تفجيره قبل عدة شهور على خلفية تنفيذه عملية حوارة في اب/ أغسطس 2023 التي قتل فيها مستوطنان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جلبون شرق جنين، ونفذت عمليات دهم لمنازل المواطنين، واعتقلت كلاً من الشبان يزيد أبو الرب، ومحمد أحمد أبو الرب، ومحمد وليد الشريف.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وعدد من ضواحيها، واعتقلت الشاب مجد بلال خويلد بعد مداهمة منزله في ضاحية شويكة.

ونفذت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال في بلدة حجة شرق قلقيلية، اعتقلت خلالها عددا من المواطنين، عرف منهم: حسن غالب مصالحة، وحسام غالب مصالحة، وباسم معزوم مصالحة، وراجي مصالحة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عكرمة ابو علبة بعد احتجاز مركبته على حاجز طيار قرب مدينة قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا ودمرت محتوياتها، واعتقلت الشاب علي حسام سويدان، ثم أفرجت عنه لاحقا، كما أصيب شابان جراء اعتداء الجنود عليهما خلال دهم منزليهما، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر شمال غرب رام الله، وداهمت منزل القيادي بحركة حماس الراحل عمر البرغوثي "أبو عاصف".

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشاب هيثم يعقوب والشاب إسلام مناصرة، شقيق الشهيد محمد مناصرة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في المخيم.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وفتشتها وحققت مع سكانها ميدانيا.