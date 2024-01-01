الطقس: أجواء باردة نسبيا

غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف، وباردا نسبيا الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 50 كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو صافياً الى غائم جزئي باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار والبحر مائجاً.

والأربعاء، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ربيعيا لطيفا ومعتدلًا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.