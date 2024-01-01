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مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف الحرب على قطاع غزة

الإثنين 25 مارس 2024 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف الحرب على قطاع غزة



غزة / سما /

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة تقدمت به الدول غير دائمة العضوية وهي المجموعة المسماة (الدول المنتخبة العشر).

ويطالب مشروع القرار بوقف فوري لاطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بعد أن أخفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تمرير مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد القرار، والذي أبطل أصوات أحد عشر عضوا لصالح مشروع القرار الأمريكي، فيما صوتت الجزائر ضد مشروع القرار.

والدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الامن هي اليابان، الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور.

الى ذلك، يعقد المجلس جلسته الشهرية المفتوحة يوم الثلاثاء لمناقشة القضية الفلسطينية ولا سيما تقرير الامين العام بشأن تنفيذ القرار رقم 2334 المتعلق بعدم شرعية الاستيطان في فلسطين المحتلة.

#مجلس الأمن #غزة #الحرب

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