تطورات اليوم الـ171 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧١ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثمانية مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٨٤ شهيدا و ١٠٦ اصابات خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢٢٢٦ شهيد و ٧٤٥١٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وواصلت قوات الاحتلال حربها ضد مشافي قطاع غزة ، فبعد سبعة من احتلال مشفى الشفاء حاصرت قوات الاحتلال مشفى الامل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني وقتلت مسعفا ونازحا داخله وحاصرت مشفى ناصر وقلت عددا من النازحين.



ودخلت دبابات الاحتلال مجددا إلى المخيم الغربي وحي الامل ووصلت حتى جامعة الأقصى قرب مواصي خان يونس.

وانتشل مسعفون جثامين اربعة مواطنين من بلدة القرارة شمال شرق خان يونس وعدد من المواطنين من منطقة المواصي.

وفي رفح قصف جيش الاحتلال خمسة منازل خلال ٢٤ ساعة ما ادى لاستشهاد ٢٧ مواطناواصابة العشرات.

ودمرت جيش الاحتلال منزلا لعائلة عيسى ما ادى لاستشهاد اربعة فلسطينيين سبقه منزل لعائلة الكردي استشهد فيه سبعة مواطنين ومنزلا لعائلة السطري اربعة شهداء ومنزل لعائلة بركات شهيد وواحد و١١ شهيدا في قصف منزل عائلة فروانة.



وسط القطاع



وارتفع إلى عشرة عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمنزل عائلة سلمان بدير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مخيمي النصيرات والبرية وسط قطاع غزة.



مدينة غزة



ويتواصل اقتحام مشفى الشفاء بمدينة غزة لليوم الثامن على التوالي يواصل فيها جيش الاحتلال أعمال التفجير داخل المجمع.

وحذرت وزارة الصحة من ارتفاع أعداد الشهداء داخل المجمع الطبي نتيجة إجراءات الاحتلال.

وواصل جيش الاحتلال تدمير مربعات سكنية في محيط مشفى الشفاء وإجبار سكانها على النزوح نحو الجنوب.

وارتقى شهداء ومصابون في استهداف منزلين لعائلة سالم بغارة جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

وارتقى ثلاثة شهداء بقصف نفذه الاحتلال استهدف منتسبي لجنة عشائر تؤمن المساعدات قرب دوار الكويت في غزة.

كما استشهد مواطنان بعد استهداف الاحتلال للأهالي في بيت حانون شمال غزة.