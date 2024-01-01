الكرملين يعلن عن اتفاق بين بوتين والرئيسين الأسد وأردوغان ..

غزة /سما/

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالات منفصلة مع نظيريه التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، يوم السبت، ووعد بـ"تعاون أوثق" في مكافحة الإرهاب في أعقاب الهجوم المميت على الحفل الموسيقي في موسكو، وفقا لبيان الكرملين.

وجاء في البيان، أن أردوغان قدم "تعازيه العميقة والقلبية لأسر وأصدقاء الضحايا وشدد على الحاجة الملحة لتعاون ثنائي أوثق في الحرب ضد التهديد الإرهابي".

وفي محادثة مع بوتين، أعرب الأسد عن "تمنيه الصبر والسكينة لعائلات الضحايا وأصدقائهم"، واتفقا على "تكثيف الاتصالات، في معالجة مكافحة الإرهاب"، بحسب الكرملين.

وروسيا هي أقوى قوة أجنبية تعمل في سوريا، وتحالف بوتين منذ فترة طويلة مع الأسد، حيث ألقى بثقل الجيش الروسي خلف نظيره السوري.