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"كما قضينا من قبل على هامان".. نتنياهو يتعهد بدخول رفح وتصفية السنوار

الأحد 24 مارس 2024 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كما قضينا من قبل على هامان".. نتنياهو يتعهد بدخول رفح وتصفية السنوار



القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو أنه عازم على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح، قائلا: "لا يمكنك هزيمة الشر المطلق من خلال ترك رفح.. سوف ندخل رفح".

وتعهد نتنياهو بتصفية زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، حيث صرح رئيس الوزراء "سندخل رفح ونحقق النصر الكامل.. لقد قضينا على هامان وسنقضي على السنوار".

وجاء تصريح بنيامين نتنياهو خلال لقائه مساء الأحد مع "كتيبة إيريز" التابعة لفيلق الشرطة العسكرية.

وأضاف رئيس الوزراء "كما كان الحال في العصور القديمة، سنتحد ونقاتل وننتصر، سوف ندخل رفح ونحقق النصر 

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