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الأونروا: إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن توافق على إرسال قوافل الوكالة الغذائية إلى شمال غزة

الأحد 24 مارس 2024 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن توافق على إرسال قوافل الوكالة الغذائية إلى شمال غزة



القدس المحتلة/سما/

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن إسرائيل أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال غزة.

 

وأضاف فيليب لازاريني في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "اعتبارا من اليوم الأونروا شريان الحياة الرئيسي للاجئين الفلسطينيين، ممنوعة من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة".

وتابع قائلا "على الرغم من المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال غزة".

وأفاد بأنه أمر مشين يؤكد تعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة وسط مجاعة من صنع الإنسان، مضيفا في تدوينة "يجب رفع هذه القيود".

وأوضح لازاريني "الأونروا هي أكبر منظمة تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى مجتمعات النازحين في غزة، ومن خلال منع الأونروا من الوفاء بتفويضها في غزة، فإن الساعة سوف تدق بشكل أسرع نحو المجاعة، وسيموت عدد أكبر بكثير من الجوع والجفاف ونقص المأوى، وهذا لا يمكن أن يحدث، فهو لن يؤدي إلا إلى تلطيخ إنسانيتنا الجماعية".

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