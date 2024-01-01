  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مؤسسات حقوقية: تصاعد الاعتقالات بالضفة بحق مواليد وسكان غزة

الأحد 24 مارس 2024 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسات حقوقية: تصاعد الاعتقالات بالضفة بحق مواليد وسكان غزة



رام الله/سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إنّ قوات الاحتلال صعّدت من وتيرة عمليات الاعتقال بين صفوف المواطنين الذين يحملون هوية غزة من على الحواجز العسكرية، وتحديدًا بين صفوف النّساء، وآخرهن سيدة مريضة بالسرطان اعتقلت خلال توجهها للعلاج في القدس، وأُفْرِج عنها لاحقًا.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان لهما، اليوم الأحد، أنّ الاحتلال، وفي ضوء الإبادة الجماعية التي ينفذها في غزة، والعدوان الشامل والجرائم المروّعة وغير المسبوقة بكثافتها، فإنّه عمل على استهداف المواطنين من مواليد غزة، أو ممن ما زالت هوياتهم تشير إلى سكنهم في غزة، وهم مقيمون وعائلاتهم منذ سنوات في الضّفة.

ووجهت الهيئة والنادي نداء خاصًا للمواطنين الذين تشير هوياتهم إلى أنّهم من سكان غزة، وهم مقيمون في الضّفة أن يتوخوا الحذر، لا سيما في ضوء إقدام الاحتلال مؤخرًا على ترحيل الصحفية سيقال قدوم إلى غزة، وتهديد آخرين بترحيلهم بعد احتجازهم أمام الحواجز العسكرية المقامة بين البلدات والمحافظات.

ومنذ العدوان والإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، نفّذت قوات الاحتلال حملات اعتقال واسعة في الضفة، واستهدف عبرها عمال غزة الذين انتقلوا للضفة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، علمًا أنّ الاحتلال يمنع حتى اليوم الطواقم القانونية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارات المعتقلين من غزة، أو الإفصاح عن أي معطيات بشأن مصيرهم أو أماكن احتجازهم، وذلك في ضوء جريمة الإخفاء القسري المتواصلة بحقّهم حتّى اليوم، علمًا أنّ إعلام الاحتلال كان قد كشف عن استشهاد 27 أسيرًا من غزة في معسكرات الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

تشاؤم بمفاوضات هدنة غزة.. الفجوات بعيدة وقيادي بـ”حماس” يتوقع فشلها و”حل وسط” تقدمه واشنطن

وفد إسرائيل بقطر يرفض إعادة النازحين إلى شمال غزة "دون شروط"

حماس ترد على زعم "إسرائيل" أن الحركة طلبت عدم اغتيال قادتها

جيروزاليم بوست: المكاسب التي حققها الجيش في غزة قد تتحول لخسائر استراتيجية وهذا هو السبب..

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف مقر وزارة "الدفاع" الإسرائيلية (فيديو)

سرايا القدس تعلن مقتل ضابط وجنود إسرائيليين بكمين قرب طولكرم

خلافات داخل الطاقم الإسرائيلي بشأن موقف حماس من الاتفاق

الأخبار الرئيسية

الأونروا: إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن توافق على إرسال قوافل الوكالة الغذائية إلى شمال غزة

هاريس: أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأً فادحًا وهزيمة حماس لا تتطلب غزواً بريا

السي آي إيه

مديرا الموساد والسي آي إيه غادرا الدوحة بعد محادثات حول هدنة في غزة

خلافات داخل الطاقم الإسرائيلي بشأن موقف حماس من الاتفاق

غالانت يتوجّه إلى الولايات المتحدة لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية