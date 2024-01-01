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الجيش الأردني ينفذ 6 إنزالات جوية إغاثية على شمال غزة

الأحد 24 مارس 2024 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأردني ينفذ 6 إنزالات جوية إغاثية على شمال غزة



عمان / وكالات /

أعلن الجيش الأردني، الأحد، تنفيذ 6 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الأردني، في بيان: "في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسبب بها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي 6 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة".

وأضاف: "شاركت في تنفيذ العملية طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية وطائرة تابعة للولايات المتحدة وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة".

وأكد الجيش الأردني أنه "مستمر في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية". 

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى 57 إنزالا جويا أردنيا، و86 إنزالا جويا بالتعاون مع دول شقيقة.

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