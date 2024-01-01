ملك الأردن يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة

عمان/سما/

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، من خطورة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح وتداعياته على تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء"، مشددا على ضرورة إدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.

وبين أن "الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة، تتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي للحد من تفاقمها"، مشيرا إلى أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد العاهل الأردني "ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين"، لافتا إلى الدور المهم للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.