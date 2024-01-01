  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هاريس: أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأً فادحًا وهزيمة حماس لا تتطلب غزواً بريا

الأحد 24 مارس 2024 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاريس: أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأً فادحًا وهزيمة حماس لا تتطلب غزواً بريا



واشنطن / وكالات /

قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، يوم الأحد، "لا أستبعد أن تكون هناك عواقب أمريكية على إسرائيل في حال مضت في غزو مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة.
وقالت هاريس خلال مقابلة مع شبكة "إي بي سي" الأمريكية، "كنا واضحين في محادثات متعددة مع إسرائيل وبكل الطرق أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأً فادحًا".
وتابعت "درست الخرائط لا يوجد مكان يذهب إليه النازحون برفح".
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن إسرائيل تتجاهل محاولات الولايات المتحدة ثنيها عن شن هجوم بري على مدينة رفح بقطاع غزة، وذلك في ظل تزايد التوترات بين البلدين الحليفين بسبب سلوك إسرائيل في الحرب.
وتزعم إسرائيل أن الاستيلاء على رفح ونزعها من قبضة حركة حماس مهم للغاية بالنسبة لاستراتيجيتها لكسب الحرب.
ووفقا للصحيفة، تأمل الإدارة الأمريكية في إقناع كبار المسؤولين الإسرائيليين، الذين يزورون واشنطن في الأيام المقبلة، بأن هزيمة حماس لا تتطلب غزوا بريا كاملا لرفح، بل ويخشى المسؤولون الأمريكيون أن تتحول العملية إلى "حمام دم" يزيد من الغضب العالمي بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

وفد إسرائيل بقطر يرفض إعادة النازحين إلى شمال غزة "دون شروط"

حماس ترد على زعم "إسرائيل" أن الحركة طلبت عدم اغتيال قادتها

جيروزاليم بوست: المكاسب التي حققها الجيش في غزة قد تتحول لخسائر استراتيجية وهذا هو السبب..

خلافات داخل الطاقم الإسرائيلي بشأن موقف حماس من الاتفاق

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف مقر وزارة "الدفاع" الإسرائيلية (فيديو)

سرايا القدس تعلن مقتل ضابط وجنود إسرائيليين بكمين قرب طولكرم

سلطة النقد توضح أسباب عدم عمل البنوك في غزة وتعطل عمليات الإيداع والسحب

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تهاجم رئيس الهيئة المصريّة للإعلام لوصفه إسرائيل بالفندق وليس الدولة..

الأونروا: إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن توافق على إرسال قوافل الوكالة الغذائية إلى شمال غزة

السي آي إيه

مديرا الموساد والسي آي إيه غادرا الدوحة بعد محادثات حول هدنة في غزة

خلافات داخل الطاقم الإسرائيلي بشأن موقف حماس من الاتفاق

غالانت يتوجّه إلى الولايات المتحدة لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية