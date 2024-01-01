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غوتيريش: هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة

الأحد 24 مارس 2024 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة



غزة / سما /

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة.

واضاف": كان محزنا خلال تناولي الإفطار أمس أن أعرف أن أغلبية سكان غزة لم يتناولوا وجبة إفطار ملائمة ولا مبرر لهجمات 7 أكتوبر، ولا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن في غزة فورا ودون شروط وإنهاء المعاناة في القطاع.

وقال" ان الطريق الوحيد لنقل المساعدات إلى غزة هو الطريق البري وكثير من العاملين في الأونروا بقطاع غزة تم قتلهم.

وتابع"نعمل بجد لضمان استمرار دعم الأونروا ولدينا انقسامات جيوسياسية في مجلس الأمن تعرقل اتخاذه قرارات ذات معنى".

وقال ان الاتهامات الإسرائيلية لنا لا تؤثر على عملنا، ولسنا ضد أحد، بل نعمل بناء على قيم ومبادئ.

#غزة #أنطونيو غوتيريش #كارثة إنسانية

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