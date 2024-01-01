اتحاد نقابات العمال الأرجنتينية يتضامن مع الشعب الفلسطيني ويندد بالإبادة الجماعية في غزة

غزة / سما /

عبّر اتحاد نقابات العمال الأرجنتينية في افتتاح مؤتمره الوطني العام، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وتنديده بالإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقام أكثر من 370 من أعضاء المؤتمر، إضافة إلى العشرات من أعضاء الوفود النقابية المدعوة الذين حضروا من دول أميركا اللاتينية، وأوروبا وإفريقيا، برفع لافتات تطالب بالحرية لفلسطين، وبالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على غزة.

وشارك في فعاليات المؤتمر، رئيس الكونفدرالية الفلسطينية في أميركا اللاتينية والكاريبي (كوبلاك) رفائيل المصري، حيث وضع أعضاء المؤتمر والحضور في صورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم التي لم يشهد لها مثيل في التاريخ.

يشار إلى أن قطاع غزة يعاني أبشع أنواع الإبادة الجماعية منذ 170 يومًا، راح ضحيتها أكثر من 32 ألف شهيد و74 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير 75% من القطاع بهدف التهجير القسري والعقاب الجماعي.