الدفاع المدني: نستجيب للحد الأدنى من النداءات والاحتلال دمّر مقدراتنا

غزة / سما /

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، إن طواقم الدفاع المدني باتت تستجيب للحد الأدنى من نداءات المواطنين بعد أن دمر الإحتلال الإسرائيلي معظم مقدراتها.

وأوضح "بصل" في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، أن الاحتلال دمّر مقدرات الدفاع المدني في قطاع غزة من مركبات ومعدات وآلات ثقيلة، ويرفض إدخال الوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من هذه المركبات.

وأكمل: "نضع المجتمع الدولي بأكمله، لاسيما المؤسسات الحقوقية ومنظمة الحماية المدنية الدولية التي تدعي العمل الإنساني، أمام مسؤولياتها وواجبها الذي نص عليه القانون الدولي الإنساني".

وشدد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، على أن من واجب تلك المؤسسات حماية مقدمي الخدمات الانسانية ودعمهم بما يساعد في أداء عملهم.

ووفق معطيات رقمية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم، فإن 48 فردًا من الدفاع المدني الفلسطيني ارتقوا شهداء خلال العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على القطاع.