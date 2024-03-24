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الاتحاد الأوروبي: الاستيطان يغذي التوترات ويقوض التوصل لحل الدولتين

الأحد 24 مارس 2024 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: الاستيطان يغذي التوترات ويقوض التوصل لحل الدولتين



رام الله / سما /

أدان الاتحاد الأوروبي، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الاستيلاء على 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار.

 

واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي اليوم الأحد، أن المستوطنات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي، أدانوا خلال مشاركتهم في اجتماعات المجلس الأوروبي، قرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحثوا إسرائيل على التراجع عنها.

 

وقال البيان: "تماشياً مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك".

 

وأكد أن التوسع الاستيطاني يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن الطويل الأمد للطرفين.

#الاتحاد الأوروبي #الاستيطان

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