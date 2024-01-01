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الإحصاء: انخفاض الصادرات والواردات السلعية خلال يناير الماضي

الأحد 24 مارس 2024 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: انخفاض الصادرات والواردات السلعية خلال يناير الماضي



رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بانخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال شهر يناير الماضي، مقارنة مع ذات الشهر عام 2023.

وأوضح الإحصاء، في تقرير صدر عنه يوم الأحد، أن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر يناير 2024، بنسبة 15% مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 130.8 مليون دولار، كما انخفضت الواردات السلعية خلال شهر يناير 2024 بنسبة 34% مقارنة مع ذات الشهر عام 2023، حيث بلغت قيمتها 485.7 مليون دولار.

وأشار إلى أن الصادرات إلى "إسرائيل" انخفضت خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 21% مقارنة مع الشهر ذاته عام 2023، وشكلت الصادرات إلى "إسرائيل" 80% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر يناير 2024، بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 22% مقارنة مع الشهر ذاته العام الماضي.

وقال إن الواردات من "إسرائيل" انخفضت خلال يناير الماضي بنسبة 30% مقارنة مع ذات الشهر العام الماضي، وشكلت الواردات من "إسرائيل" 62% من إجمالي قيمة الواردات لشهر يناير 2024. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 39% مقارنة مع شهر ذات الشهر العام الماضي.

ولفت الإحصاء، إلى أن الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، سجل انخفاضًا في قيمة العجز بنسبة 39% خلال شهر يناير 2024 مقارنة مع يناير 2023، حيث بلغت قيمة العجز 354.9 مليون دولار.

#الإحصاء الفلسطيني #الصادرات

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