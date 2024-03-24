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امتداداً لجهودها الإنسانية لدعم صمود سكان قطاع غزة

الإمارات تُسيّر سفينة المساعدات الثالثة إلى العريش بحمولة 4630 طناً لدعم سكان قطاع غزة

الأحد 24 مارس 2024 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تُسيّر سفينة المساعدات الثالثة إلى العريش بحمولة 4630 طناً لدعم سكان قطاع غزة



سيّرت دولة الإمارات اليوم سفينة المساعدات الثالثة وعلى متنها 4630 طناً من المواد الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، متجهة إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، وذلك تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن المبادرات الإنسانية العديدة التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المنطقة، حيث تواصل عملياتها منذ بداية الأزمة بشكل واسع.   

وتحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة الإماراتي على متنها 4218.3 أطنان من المواد الغذائية، و370.2 طناً من المواد الايوائية، و41.6 طناً من المساعدات الطبية بالإضافة إلى عدد 6 صهاريج للمياه وعدد 2 صهريج للمجاري وخزان ديزل.

وقد ساهم في حمولة السفينة كل من و هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تم ذلك بواسطة 267 شاحنة فرغت حمولاتها على السفينة.

يذكر أن تسيير السفينة يأتي ضمن متداداً للجهود الإماراتية في دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال عملية الفارس الشهم /٣، والتي بلغ مجموع مساعداتها التي وصلت إلى العريش حتى اليوم 16470 طناً من الإمدادات الغذائية والطبية نقلت عبر 190 رحلة جوية و سفينتي مساعدات.

كما أقامت الدولة مستشفيين ميدانيين الأول داخل غزة يضم أكثر من 200 سرير بإشراف فريق طبي اماراتي يضم اكثر من 100 من الأطباء والممرضين وصيادلة وفنيي مختبر والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش يضم 100 سرير ، إضافة إلى إقامة 5 مخابز اوتوماتيكية لتأمين الاحتياجات اليومية لأكثر من 72,000 شخص كما تم توفير الطحين لعدد 8 مخابز قائمة في غزة لتوفير الاحتياجات اليومية لأكثر من 17,000 شخص، إضافة إلى إقامة 6 محطات تحلية تنتج مليوناً و200 ألف غالون يومياً يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها اكثر من 600 ألف نسمة .

كما أطلقت دولة الإمارات مؤخراً عملية طيور الخير وذلك لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة والتي لا تصل إليها المساعدات في شمال القطاع حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها حتى اليوم 486 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية.

#الهلال الاحمر #الإمارات #مساعدات #غزة #العريش
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