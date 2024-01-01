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حزب الله يقصف الجولان وثكنات عسكرية إسرائيلية

الأحد 24 مارس 2024 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يقصف الجولان وثكنات عسكرية إسرائيلية



بيروت / سما /

أعلن حزب الله استهداف قاعدة صاروخية ومدفعية في الجولان السوري بأكثر من 60 صاروخا، ردا على استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى قرب مدينة بعلبك أسفر عن سقوط 3 جرحى.



فمن جهته، أعلن حزب الله استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية في "يوآف" وثكنة "كيلع" في الجولان السوري بأكثر من 60 صاروخا.

وأشار الحزب إلى أن استهداف الثكنة، التي كانت تتدرب فيها قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، يأتي ردا على الغارة الإسرائيلية على مدينة بعلبك.

ودوت صفارات الإنذار شمال إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

#حزب الله #الجولان

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