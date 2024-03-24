مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد إجراءاته في عيد "المساخر"

القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون صباح يوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلية في أول أيام ما يسمى عيد "المساخر البوريم".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، في أول أيام عيد "المساخر البوريم"، وسط تنكّر مستوطنين متطرفين من جماعات المعبد بزي "كهنة المعبد"، تكريسًا للحضور الديني اليهودي المتطرف في الأقصى.

وأشارت الأوقاف، إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال، كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي لتأمين اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال قامت بتشديد الإجراءات على أبواب الأقصى، وأبواب القدس القديمة الرئيسية، وأرجعت الشبان ولم تسمح لهم بالدخول إلى الأقصى في هذه الأثناء.

ومن المتوقع أن يشهد المسجد الأقصى اليوم وغدًا الإثنين، اقتحامًا مركزيًا من قِبل المستوطنين للاحتفال بما يسمى "عيد المساخر اليهودي بوريم".