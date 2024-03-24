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سرايا القدس تعلن مقتل ضابط وجنود إسرائيليين بكمين قرب طولكرم

الأحد 24 مارس 2024 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تعلن مقتل ضابط وجنود إسرائيليين بكمين قرب طولكرم



طولكرم / سما /

أعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، الليلة، تنفيذ مقاتليها عملية إطلاق نار في كمين لضابط وجنود إسرائيليين، والإجهاز عليهم بعد اعتراض سيارتهم وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

وقالت الكتيبة في بيان: "بحمد الله وقوته وجبروته تمكن جنودنا الميامين في سرايا القدس كتيبة طولكرم من التسلل داخل أراضينا المحتلة قرب بوابة الدير، وبعد المراقبة الحثيثة تمكن مجاهدينا من نصب كمين محكم لسيارة من نوع (i10) كان يستقلها ضابط المناوبه برفقه ثلاثة خنازير".

وتابعت: "تمكن جنودنا من اعتراض طريقهم وإمطارهم بزخات مباركة من الرصاص تصليهم ويلات العذاب مما أدى إلى مقتلهم جميعهم، وانقلاب المركبة، وانسحب مقاتلينا بسلام بعد الإجهاز عليهم جميعا".

وأشارت الكتيبة في بيانها، إلى أن هذه العملية "رد على اغتيال مقاتلينا في مخيم نور شمس وامتداد إلى مخيم جنين البطولة وشهدائها، وعلى رأسهم الشهيد القائد أبو شادي الحواشين، ولا نزكي على الله أحد لتكون رسالة إلى العدو الجبان أننا كمثل الجسد الواحد".

وعقب الإعلام عن العملية، صدحت مكبرات الصوت في مساجد طولكرم بالتكبيرات وتعالت الهتافات في مخيمات المدينة ابتهاجًا بالعملية، ووزّع الأهالي الحلوى في الشوارع، مرددين الهتافات المؤيدة للمقاومة ولقطاع غزة.

#سرايا القدس #طولكرم

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