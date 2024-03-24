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الطقس: غائم وبارد نسبياً

الأحد 24 مارس 2024 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: غائم وبارد نسبياً



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما بوجه عام، وباردا نسبيا الى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، مع بقاء الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا الى صاف، وباردا نسبيا الى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء، يكون الجو صافياً الى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار والبحر مائجاً.

كما يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الأربعاء المقبل، لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر حفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الأفقية، ومن شدة سرعة الرياح يوم الثلاثاء.

#الطقس

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