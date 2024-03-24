تطورات اليوم الـ170 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧٠ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٧٢ شهيدا و ١١٤ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢١٤٢ شهيدا و ٧٤٤١٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وعادت قوات الاحتلال إلى التوغل في محيط مشفى ناصر بخان يونس وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وأحزمة نارية نفذتها طائرات الاحتلال.

واعاد جيش الاحتلال والآليات العسكرية التمركز في حيي البطن السمين وجنوب النمساوي.

واستشهد أمير صبحي ابوعيشة أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني برصاص الاحتلال أثناء عمله في مستشفى الامل في خانيونس.

واستشهد عشرة فلسطينيين في مناطق مختلفة من خان يونس خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

وفي رفح ارتقى سبعة شهداء بقصف الاحتلال منزلا لعائلة فروانه بحي الجنينة شرق المدينة.

ودمرت طائرات الاحتلال المنزل بشكل كامل .

وسط القطاع

وارتفع إلى ثمانية عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمنزل عائلة العطار بمنطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مزيد من البنايات السكنية في مدينة الاسرى شمال مخيم النصيرات.

وكان مواطن فلسطيني استشهد واصيبت أعداد اخرى في قصف مدفعي على مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

مدينة غزة

ويتواصل اقتحام مشفى الشفاء بمدينة غزة لليوم السابع على التوالي وسط توالي الشهادات عن مجازر مروعة داخل وفي محيط مشفى الشفاء.

واعلن جيش الاحتلال انه قتل ١٧٠ مواطنا واعتقل ٨٠٠ خلال عدوانه على مشفى الشفاء.

ودمر جيش الاحتلال مربعات سكنية في محيط مشفى الشفاء.

وقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو عريف" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.