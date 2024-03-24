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مقاومون يعلنون عن استهداف مركبة يستقلها جنود إسرائيليون قرب طولكرم

الأحد 24 مارس 2024 04:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقاومون يعلنون عن استهداف مركبة يستقلها جنود إسرائيليون قرب طولكرم



طولكرم/سما/

أعلن مقاومون عن استهدافهم مركبة يستقلها جنود إسرائيليون قرب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقالت "سرايا القدس - كتيبة طولكرم" في بيان: "تمكن جنودنا من التسلل داخل أراضينا المحتلة قرب بوابة الدير (قرب طولكرم) وبعد المراقبة الحثيثة تمكنوا من نصب كمين محكم لسيارة من نوع (i10) كان يستقلها ضابط المناوبة برفقة ثلاثة جنود وتم اعتراض طريقهم وإمطارهم بزخات مباركة من الرصاص مما أدى إلى مقتلهم جميعا وانقلاب المركبة، وانسحب مقاتلينا بسلام".

وقال مسلح فلسطيني في مقطع فيديو تم تداوله على "إكس"، إن مقاتلي "سرايا القدس" استهدفوا مركبة يستقلها 5 جنود إسرائيليون في بلدة دير الحصن بمحافظة طولكرم ردا على اغتيال 4 فلسطينيين في مخيم نور شمس الواقع شرق المدينة.

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