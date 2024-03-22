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6 شهداء في رفح وغارات عنيفة على خانيونس

الأحد 24 مارس 2024 03:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6 شهداء في رفح وغارات عنيفة على خانيونس



غزة/سما/

استشهد 6  مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا شرقي رفح، فيما شن الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق في خاينونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم انتشال 6 شهداء وعدد من المصابين من أسفل ركام منزل عائلة فروانة الذي تعرض لقصف إسرائيلي شرقي رفح جنوبي القطاع.

كما شن الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية لمدينة خانيونس.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم تحت غطاء ناري مكثف باتجاه المناطق الغربية لمدينة خانيونس.

وأشارت المصادر إلى قصف جوي وبري عنيف وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية وسط وغربي وجنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت أن قوات الاحتلال أعادت تمركزها في حيي البطن السمين وجنوب النمساوي ، مشيرة إلى وقوع اشتباكات بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

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