  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

عقيد في احتياط الاحتلال: نحن في مشكلة استراتيجية.. "الكابينت" فقدَ جبهة الشمال

الأحد 24 مارس 2024 03:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عقيد في احتياط الاحتلال: نحن في مشكلة استراتيجية.. "الكابينت" فقدَ جبهة الشمال



القدس المحتلة/سما/

نقلت القناة "الـ13" الإسرائيلية، عن العقيد في احتياط "الجيش" الإسرائيلي، كوبي ميروم، أنّ مجلس الحرب، "الكابينت"، فقدَ الشمال، مؤكداً مواجهة "إسرائيل" ما وصفه بـ"مشكلةٍ استراتيجية وحرب استنزاف طويلة هناك".

وقال ميروم للقناة الإسرائيلية: "كأحد سكان الشمال، فإن الكابينت، بحسب وجهة نظري، فقدَ الشمال، ويوجد هنا مشكلة استراتيجية وحرب استنزاف على مدى أشهر طويلة، من دون أيّ حل".

وأضاف ميروم: "أعتقد أنّ الإجراءات السياسية (من حانب الحكومة)، وتفعيل النيران من جانب الجيش الإسرائيلي، لا توفر الشروط التي تعيد الآلاف الـ 70، الذين نزحوا عن منازلهم"، مُشدّداً على أنّ "الكابينت لم يهتم بالشمال، ولم يتخذ قراراً بشأن الهدف"، متمثلاً بإبعاد خطر حزب الله.

في غضون ذلك، تحدث مراسل قناة "كان" الإسرائيلية في شمالي فلسطين المحتلة، روبي همرشلاغ، عن "نهاية أسبوعٍ غير هادئة"، متحدثاً عن رفع حزب الله وتيرة استهدافاته واستخدم كثير من النيران.

وتطرق همرشلاغ إلى إطلاق حزب الله صاروخين، صباح اليوم السبت، قائلاً إنّه "تمّ تفعيل صفّارات الإنذار في مرغليوت ومسكاف عام. وبعد ذلك تم تفعيل صفّارات الإنذار نتيجة الاشتباه في اختراق طائرات مُسيّرة سماء الجليل الأعلى"، كاشفاً أنّ منظومة الدفاع الجوي "لم تنجح في إسقاطها".

وتحدّث المراسل الإسرائيلي، إلى جانب ذلك، عن "تحطم مُسيّرتين قرب كفر بلوم واندلاع النار في المكان".

بدوره، رأى معلق الشؤون العسكرية في القناة نفسها، روعي شارون، أنّه "في إسرائيل ما زالوا يعتقدون أنّ هناك فرصة في التوصل الى تسوية سياسية تسمح بإعادة سكان الشمال، لكن هذا ليس في المدى المنظور". 

ويتزايد قلق المستوطنين الإسرائيليين، شمالي فلسطين المحتلة، بسبب العمليات العسكرية التي يُنفّذها حزب الله منذ أكثر من 6 أشهر، ونتيجة عدم وجود أي أفق لعودتهم، ولحل سياسي مع حزب الله. 

يُشار إلى أنّ الإعلام الإسرائيلي أكد، في وقتٍ سابق، أنّ "الإنجاز الأكبر في الشمال هو لحزب الله عبر إبعاد نحو 100 ألف إسرائيلي عن منازلهم"، مشيراً إلى أنّ "الأمور في الشمال غامضة، ولا أحد يعرف إلى أين نحن ذاهبون".

الأكثر قراءة اليوم

مواطنة محاصرة بمحيط مجمع الشفاء : قوات الاحتلال اغتصبت نساء وقتلتهن (فيديو)

تشاؤم بمفاوضات هدنة غزة.. الفجوات بعيدة وقيادي بـ”حماس” يتوقع فشلها و”حل وسط” تقدمه واشنطن

اقتلوهم جميعا..الكشف عن مخططات للمستوطنين للانتقال إلى غزة ( فيديو)

هجوم موسكو: معلومات جديدة عن المنفذين وعدد القتلى يرتفع إلى 93

جيروزاليم بوست: المكاسب التي حققها الجيش في غزة قد تتحول لخسائر استراتيجية وهذا هو السبب..

تهديدات إسرائيلية سابقة لروسيا..ما علاقتها بهجوم موسكو؟ (شاهد)

مجلس الحرب الإسرائيلي يمنح صلاحيات إضافية لوفد التفاوض بالدوحة

الأخبار الرئيسية

photo_2024-03-24_02-26-32

6 شهداء في رفح وغارات عنيفة على خانيونس

65ff7593423604790928c086

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف مقر وزارة "الدفاع" الإسرائيلية

88-7-730x438

حماس ترد على زعم "إسرائيل" أن الحركة طلبت عدم اغتيال قادتها

شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال منزلا في دير البلح

بلينكن لـ"كابينيت الحرب": حتى بعد العملية العسكرية في رفح ستبقى "حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية