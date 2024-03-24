  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام إسرائيلي: المُسيّرة الإيرانية الجديدة "غزة" تهدّد "إسرائيل"

الأحد 24 مارس 2024 03:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: المُسيّرة الإيرانية الجديدة "غزة" تهدّد "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

تناولت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم السبت، كشف إيران عن طائرةٍ مسيّرة جديدة تسمى "غزة"، مشيرةً إلى أنّها قادرة على حمل نحو 13 قنبلة، ومجهّزة بمحركٍ نفّاث يمكن أن يدفعها إلى مسافات تتجاوز آلاف الكيلومترات، الأمر الذي يضع "إسرائيل" في مرمى التكنولوجيا الإيرانية الجديدة.

وذكرت الصحيفة أنّ الطائرة المسيّرة الجديدة هي نسخة مطورة عن "شاهد 129"، التي تمّ طرحها أوّل مرة في أيلول/سبتمبر 2012، كما أنّها تشبه الطائرة الإسرائيلية المسيّرة "هيرميس 450" لكنّ حجمها أكبر منها.

وذكرت "جيروزاليم بوست" أنّ "غزة" يمكنها حمل أكثر من 8 قنابل، وهي مصمَّمة من أجل استهداف أهدافٍ متحركة وثابتة.

ووصفت الصحيفة الطائرة المسيّرة الجديدة بـ"أداة الحرب الإيرانية الجديدة"، مشيرةً إلى أنّها "الطائرة المسيّرة الثانية، بعد "كرار"، والقادرة على حمل صواريخ "سديد-1".

ووفقاً لها، فإنّ هذه الطائرة المسيّرة تمثّل محاولةً للتفوق على الطائرة الأميركية "MQ-9 Reaper".

يذكر أنّ إيران تملك نحو 40 نموذجاً عن الطائرات المسيّرة، من أهمها " أبابيل، كامان، كيان، مهاجر، وشاهد". وتُعَد طائرة "شاهد 126" من أكثر الطائرات الإيرانية المسيّرة كفاءةً.

والنسخة الأحدث من هذا الطراز هي "شاهد 149"، والتي تُسمّى في إيران طائرة "غزة"، والتي دخلت الخدمة العام الماضي، وتستطيع الطيران مدة 35 ساعة متواصلة، بمدىً يتجاوز 2200 كلم، وتصل سرعتها إلى 350كلم/الساعة، ويمكنها حمل عدد كبير من الصواريخ والقنابل، بالإضافة إلى 500 كلغ من المعدات التقنية والإلكترونية.

الأكثر قراءة اليوم

مواطنة محاصرة بمحيط مجمع الشفاء : قوات الاحتلال اغتصبت نساء وقتلتهن (فيديو)

تشاؤم بمفاوضات هدنة غزة.. الفجوات بعيدة وقيادي بـ”حماس” يتوقع فشلها و”حل وسط” تقدمه واشنطن

اقتلوهم جميعا..الكشف عن مخططات للمستوطنين للانتقال إلى غزة ( فيديو)

هجوم موسكو: معلومات جديدة عن المنفذين وعدد القتلى يرتفع إلى 93

جيروزاليم بوست: المكاسب التي حققها الجيش في غزة قد تتحول لخسائر استراتيجية وهذا هو السبب..

تهديدات إسرائيلية سابقة لروسيا..ما علاقتها بهجوم موسكو؟ (شاهد)

مجلس الحرب الإسرائيلي يمنح صلاحيات إضافية لوفد التفاوض بالدوحة

الأخبار الرئيسية

photo_2024-03-24_02-26-32

6 شهداء في رفح وغارات عنيفة على خانيونس

65ff7593423604790928c086

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف مقر وزارة "الدفاع" الإسرائيلية

88-7-730x438

حماس ترد على زعم "إسرائيل" أن الحركة طلبت عدم اغتيال قادتها

شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال منزلا في دير البلح

بلينكن لـ"كابينيت الحرب": حتى بعد العملية العسكرية في رفح ستبقى "حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية