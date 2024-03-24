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استطلاع: 69% من الألمان يعارضون عمليات الاحتلال في غزة

الأحد 24 مارس 2024 02:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: 69% من الألمان يعارضون عمليات الاحتلال في غزة



غزة/سما/

كشف استطلاع رأي في ألمانيا عن نتائج مثيرة، تتعلق بآراء الألمان تجاه عمليات الاحتلال العسكرية في قطاع غزة، التي خلفت أكثر من 32 ألف شهيد وما يزيد على 74 ألف جريح.

وأكد الاستطلاع أن 69% من الألمان يرون أن الإجراء العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة ليس مبررا، في ضوء سقوط العديد من الضحايا المدنيين من سكان القطاع.

وجاء ذلك في الاستطلاع التمثيلي الذي أجرته مجموعة "فالن" للأبحاث في الفترة بين 19 و21 آذار/ مارس الجاري، وشمل 1296 شخصا ممن يحق لهم الانتخاب في ألمانيا؛ وأجرت المجموعة هذا الاستطلاع لصالح القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "ZDF".

وأعرب 87% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن على الغرب أن يمارس المزيد من الضغوط على إسرائيل، لتحسين إمدادات سكان القطاع من غذاء وأدوية، مقابل 7% رفضوا هذا الرأي.

وأظهرت النتائج أن 7% ممن شملهم الاستطلاع أبدوا تفاؤلهم حيال انتهاء المعارك في غزة خلال الأسابيع المقبلة، مقابل 89% يتشككون في هذا.

وتثير هذه النتائج الفجوة اللافتة بين التمثيل السياسي والإعلامي والمشاعر العامة في ألمانيا، بسبب الدعم الكبير من قبل الحكومة الألمانية لعدوان الاحتلال على غزة، المتواصل للشهر السادس على التوالي.

وفي الأيام الأخيرة، باتت تنادي ألمانيا بضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وأعلن سلاح الجو الألماني مواصلة رحلاته الإغاثية فوق غزة، ما دامت هناك حاجة إلى ذلك.

وناشد متحدث باسم الخارجية الألمانية الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية عبر الطريق البري إلى غزة، مؤكدا أن توصيل السلع عبر البحر والجو لا يمكن أن يحل محل الإمداد عبر البر.

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