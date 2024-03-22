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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف مقر وزارة "الدفاع" الإسرائيلية

الأحد 24 مارس 2024 02:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف مقر وزارة "الدفاع" الإسرائيلية



بغداد/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة كرياه وسط تل أبيب، بالطيران المسير، وأكدت أن عملياتها ستتصاعد خلال شهر رمضان نصرة لأهل غزة.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان: "بفضل الله وتسديده، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الاحد الموافق 24-3-2024، بواسطة الطيران المسيّر، مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني بأراضينا المحتلة".


وأضافت: "تأتي هذه العملية النوعية في هذه الليالي المباركة لتؤكد استمرارنا بدك معاقل الأعداء واستكمالنا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك، نصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الخميس الماضي، استهدافها لمحطة توليد الكهرباء في تل أبيب بواسطة الطيران المسيّر.

وفجر يوم الاثنين الماضي، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها قاعدة جوية لطيران الجيش الإسرائيلي المسيّر في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر.

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