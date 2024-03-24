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بأكثر ‏من 60 صاروخا.. حزب الله يعلن استهداف وثكنة وقاعدة صاروخية ومدفعية إسرائيلية

الأحد 24 مارس 2024 02:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بأكثر ‏من 60 صاروخا.. حزب الله يعلن استهداف وثكنة وقاعدة صاروخية ومدفعية إسرائيلية



بيروت/سما/

Hعلن حزب الله اللبناني في بيان فجر يوم الأحد استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية الإسرائيلية في يوآف وثكنة كيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.


وقال في البيان "ردا على قصف ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:10 من صباح ‏يوم الأحد 24 مارس القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة".

وأفاد الحزب في بيانه أن عملية الاستهداف تمت بأكثر ‏من 60 صاروخ "كاتيوشا".

وفي وقت سابق،  اسهتدف  الطيران الإسرائيلي منطقة العسيرة في مدينة بعلبك شمال شرق لبنان بالصواريخ.

وأفاد محافظ بعلبلك بإصابة 3 مواطنين جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المدينة شرقي لبنان

ووثق مقطع فيديو وصول فرق الإسعاف إلى مكان الغارة الإسرائيلية، كما أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب عقب الاستهداف الإسرائيلي.

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