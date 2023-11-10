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شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال منزلا في دير البلح

السبت 23 مارس 2024 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال منزلا في دير البلح



غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان ومصادر طبية، باستشهاد 8 مواطنين، كما تم نقل عدد كبير من الإصابات للمستشفى بعد قصف إسرائيلي عنيف تركز على منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، جنوب شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32,142، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 74,412، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 72 شهيدا، و114 مصابا.

#غزة

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