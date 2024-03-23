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إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية مستشفى الشفاء بغزة

السبت 23 مارس 2024 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية مستشفى الشفاء بغزة



غزة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت إصابة ضابط من قوات الاحتياط بجروح خطيرة يوم الجمعة في عملية اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن جنديا من كتيبة "الرام" أصيب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن 5 آخرين أصيبوا بجروح طفيفة ومتوسطة في تبادل إطلاق للنار.


والجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته ضد مسلحين في "مستشفى الشفاء" أكبر مستشفى في قطاع غزة.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "حتى الآن، قضت القوات على أكثر من 150 مسلحا في محيط المستشفى وتم اعتقال مئات من المشتبه بهم".

واقتحمت القوات الإسرائيلية "مستشفى الشفاء" في مدينة غزة في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

يذكر أن مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات غزة هو الآن من المرافق الطبية القليلة التي تعمل ولو جزئيا في شمال القطاع، ويؤوي أيضا نازحين مدنيين.

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