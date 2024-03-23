نجل نتنياهو يبحث عن عمل بقنصلية "إسرائيل" في ميامي

القدس المحتلة/سما/

أفاد تقرير نُشر بصحيفة معاريف العبرية، الجمعة 22 مارس/آذار 2024، بأن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تواصل مع القنصلية الإسرائيلية في ميامي كي يعمل موظفاً محلياً بالقنصلية، وهي التفاصيل التي نقلتها صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية في تقرير لها، السبت 23 مارس/آذار 2024.

يائير نتنياهو يبحث عن عمل بقنصلية إسرائيل

كذلك، ففي أبريل/نيسان 2023، اتضح أن نتنياهو الابن غادر البلاد بعد وقت قصير من إقالة أبيه، لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، صحيحٌ أنه ألغى القرار في نهاية المطاف، لكن إقالة غالانت تسببت في موجة هائلة من الاحتجاجات ضد الحكومة.

أما في نوفمبر/كانون الثاني 2023، بعد أسابيع قليلة من اندلاع الحرب، زار يائير إسرائيل وسُجل بوصفه متطوعاً في مركز حتسالة. وقد أشار إلى أنه شارك، حتى خلال إقامته في ميامي، في أنشطة تطوعية لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي. والآن، وفقاً لمصدرين مقربين من الدوائر الدبلوماسية، يبدو الشاب مهتماً بالإسهام في جهود الدبلوماسية العامة الإسرائيلية، أو ما تُعرف بـ"الهاسبارا".

فيما أدى يائير خدمته العسكرية في مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث خدم في مركز تحليل ومراقبة المعلومات، في إطار تمثيل الوحدة العسكرية بالمركز، وفي الفرع الذي يعالج الاتصالات الدولية.

يُذكر أن يائير نتنياهو قد حصل على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة العبرية ودرجة الماجستير في الدبلوماسية وحل الصراعات من مركز هرتسليا متعدد التخصصات.

وفي استمارة الطلب التي تقدم بها إلى القنصلية، ذكر أن لديه خبرة كبيرة في "جهود الدعوة" و"الدفاع بالشبكات الاجتماعية"، وأنه مهتم بالإسهام في جهود "الدعوة الدبلوماسية" لإسرائيل.