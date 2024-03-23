استطلاع: نسبة الشباب المؤيدين لفلسطين بأمريكا ترتفع إلى 60%

واشنطن/سما/

أظهر استطلاع جديد للرأي، أجراه مركز بيو للأبحاث، أن عدد الشباب الأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين يفوق عدد المؤيدين للإسرائيليين في الحرب الحالية في غزة، وأن حوالي نصف سكان الولايات المتحدة لا يعرفون أي جانب له عدد أكبر من القتلى.

وجد الاستطلاع، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني، أن 60% من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً لهم موقف إيجابي من الشعب الفلسطيني، بينما أعرب 46% عن موقف إيجابي من الإسرائيليين.

تأتي نتائج استطلاع بيو بعد أن أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب ونُشر مطلع هذا الشهر أن 38% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً لهم نظرة إيجابية لإسرائيل، ويعد هذا انخفاضاً بنسبة 26% عن العام السابق.

تغير في المواقف بين الشباب الأمريكيين

رغم ما يظهره هذا الاستطلاع من تغيّر في المواقف بين الشباب الأمريكيين، فقد وجد أن معظم الأمريكيين بصورة عامة ليسوا على علم بالحقائق على الأرض في غزة.

إذ وجد استطلاع بيو أن 48% من الأمريكيين لا يعرفون إن كان عدد القتلى في الحرب أعلى بين الإسرائيليين أم بين الفلسطينيين.

وحمَّل بعض الصحفيين التغطية الإعلامية الأمريكية مسؤوليةَ محدودية الوعي بعدد القتلى، واعتبرها أمريكيون فلسطينيون متحيزةً لصالح إسرائيل.



وأُجري هذا الاستطلاع، في فبراير/شباط، وشمل عينةً من 12693 شخصاً بالغاً في الولايات المتحدة، وبلغ هامش الخطأ فيه 1.5 نقطة مئوية.

وعلى مدى العقدين الماضيين كانت إسرائيل تحظى بنظرة إيجابية في الولايات المتحدة. على أنه في السنوات القليلة الماضية أظهرت استطلاعات رأي تحولاً طفيفاً في تلك الآراء، وازداد عدد الأمريكيين المتعاطفين مع الفلسطينيين.



ووجدت عدة استطلاعات للرأي أُجريت مؤخراً زيادةً في عدد الأمريكيين المنتقدين لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة The New York Times، بالتعاون مع جامعة سيينا، في ديسمبر/كانون الأول، أن نصف الشباب الأمريكيين يرون أن إسرائيل تقتل المدنيين عمداً في غزة. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة الإيكونوميست، في يناير/كانون الثاني، أن 35% من الأمريكيين يرون أن إسرائيل ترتكب إبادةً جماعيةً بحق الفلسطينيين.

وأثارت الحرب ضد غزة احتجاجات ضخمة داخل الولايات المتحدة، حيث تُنظم مسيرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين بصفة منتظمة في المدن الكبرى بأنحاء البلاد.

فمنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، نُظم نحو 6304 احتجاجات وأنشطة أخرى مؤيدة لفلسطين في أنحاء الولايات المتحدة، مقارنةً بـ971 مسيرةً وفعالية مؤيدة لإسرائيل نُظمت داخل البلاد، وفقاً لاتحاد عدّ الحشود Crowd Counting Consortium، وهو مشروع خدمة عامة يتتبع الاحتجاجات السلمية.