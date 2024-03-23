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مسيّرات حزب الله تهاجم منصتين إسرائيليتين للقبة الحديدية

السبت 23 مارس 2024 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيّرات حزب الله تهاجم منصتين إسرائيليتين للقبة الحديدية



بيروت/سما/

أعلن حزب الله اللبناني السبت، عن تنفيذه هجوما جويا بمسيّرتين انقضاضيتين على منصّتين للقبة الحديدية في موقع "كفار بلوم" الإسرائيلي.

وأوضح الحزب في بيان أن المسيّرتين أصابتا أهدافهما بدقة.‏ 

وفي ذات السياق، أعلن الحزب عن استهداف مقاتليه ثكنة "راميم" بالقذائف المدفعية، والتجهيزات التجسسية في موقع "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، "بالأسلحة المناسبة"، محققين إصابةً مباشرة، بحسب البيان.

وكان الحزب استهدف موقعا تابعا للاحتلال الإسرائيلي في الجليل الغربي بنيران مباشرة من لبنان.

ونفذ حزب الله رشقة صاروخية استهدفت موقع "مسكاف عام"، ومستوطنة "كفاربلوم".

بدورها، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن "دوي صفارات الإنذار في إصبع الجليل للاشتباه في تسلل طائرات مسيرة معادية، انفجرت بعدها طائرتان مسيرتان على الأقل، تسللتا من لبنان بالقرب من كفار بلوم، دون وقوع إصابات".

وأضافت: "أفاد المجلس الإقليمي للجليل الأعلى بأن فرقة الطوارئ في كفار بلوم أخمدت الحريق الذي اندلع" عقب الهجوم.

#حزب الله

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