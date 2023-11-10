استطلاع للرأي يظهر انحيازا شعبيا بريطانيا لصالح فلسطين على حساب "إسرائيل"

لندن/سما/

أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة يوجوف البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق وتحليل البيانات، أن نسبة المتعاطفين مع فلسطين خلال الحرب الأخيرة التي تتعرض لها غزة منذ أكتوبر الماضي، فاقت نسبة المتعاطفين مع إسرائيل.

ووفق الاستطلاع، الذي نشرته المؤسسة على صفحتها على منصة "إكس"، فإن 29% من العينة التي استطلعت رأيها أجابت على سؤال: مع أي طرف من أطراف الصراع في غزة تميل أكثر؟ بأنها تتعاطف مع الجانب الفلسطيني مقابل 15% لصالح إسرائيل.

وجوابا على سؤال إضافي في الاستطلاع: كم هي نسبة تعاطفك مع أي من الجانبين؟ فإن نسبة التعاطف مع الجانب الفلسطيني بلغت 36% مقابل 17% لصالح الطرف الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن الاستطلاع أظهر في المقابل أن الانحياز إلى الجانب الفلسطيني من النقاش الدائر حول الصراع في الشرق الأوسط لا يشير إلى نوع من الموقف المتعاطف مع حماس، حيث أن مؤيدي حماس لا يشكلون سوى أقلية صغيرة بين أولئك الذين لديهم موقف أكثر تأييداً للفلسطينيين.

وأكد التقرير أن حماس والحكومة الإسرائيلية لا تحظيان بشعبية كبيرة بين الرأي العام البريطاني.. فمن بين عموم السكان البريطانيين، قال 4% فقط إن لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه حماس، مقابل 70% لديهم وجهة نظر سلبية.

كما أن الحكومة الإسرائيلية لا تحظى بشعبية كبيرة، حيث أن 15% فقط لديهم رأي إيجابي و58% لديهم رأي سلبي (بما في ذلك 34% سلبيون للغاية).



ورأى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور إبراهيم حمامي، أن نتائج هذا الاستطلاع مثيرة للانتباه لجهة تأكيدها على انحياز غالبية البريطانيين في الحرب الأخيرة لصالح الحق الفلسطيني.

وقال حمامي لـ "عربي21": "رغم عدم الثقة بهذه الاستطلاعات فإنها تميل في الغالب إلى كفة الطرف الفلسطيني، وهي مثيرة حيث أنها تظهر أن التأييد الفلسطيني يوازي الضعف مقابل التأييد للاحتلال، وهو في الحقيقة يعكس حالة الشارع البريطاني سواء في المظاهرات أو في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مواقف غالبية النخب الثقافية والسياسية"، وفق تعبيره.

وتشهد بريطانيا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حراكا شعبيا متناميا رفضا للحرب ومطالبة بوقفها وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 سنة.