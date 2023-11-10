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الأونروا: "إسرائيل" تمنع وصول قافلة الغذاء إلى شمال غزة

السبت 23 مارس 2024 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: "إسرائيل" تمنع وصول قافلة الغذاء إلى شمال غزة



غزة/سما/

أعلن فيليب لازاريني، مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، أن "إسرائيل منعت وصول قافلة مساعدات غذائية إلى شمال قطاع غزة، للمرة الثانية خلال أسبوع ".

وحذر لازاريني، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أن سكان شمال غزة يعيشون على "حافة مجاعة من صنع الإنسان"، ويمكن تجنبها.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن "آخر مرة تمكنت فرق الأونروا من إرسال مساعدات غذائية إلى شمال غزة كانت منذ نحو شهرين".

وسلط الضوء على أن "إسرائيل تمنع، للمرة الثانية خلال أسبوع، وصول قافلة المساعدات الغذائية إلى شمال غزة".

وشدد على ضرورة أن تسمح السلطات الإسرائيلية بإيصال المساعدات الغذائية على نطاق واسع إلى الشمال، بما في ذلك عبر الأونروا، أكبر منظمة إنسانية في غزة".

واختتم لازاريني بالقول: "في هذه الأثناء، سيستمر الأطفال في الموت بسبب سوء التغذية والجفاف أمام أعيننا"، معرباً عن مخاوفه أن يتحول "الوضع الذي لا يطاق إلى وضع طبيعي جديد".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ما أودى بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

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