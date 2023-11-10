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غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 136

السبت 23 مارس 2024 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 136



غزة/سما/

 أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، استشهاد 3 صحافيين فلسطينيين في القطاع، ما يرفع الحصيلة إلى 136 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب في بيان: “ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 136 صحافيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء ثلاثة زملاء صحافيين”.

وأوضح أن الأول محمود عماد عيسى مقدم البرامج الدينية بقناة “القدس اليوم” الفضائية، استشهد بقصف إسرائيلي لمنزله (لم يذكر مكانه) وارتقى معه عدد من أفراد عائلته.

والثاني هو عبد الرحمن صايمة المصور الصحافي والمنتج، استشهد بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق البيان.

وأما الثالث فهو الصحافي والمصور مع عدة وسائل إعلام محمد الريفي، الذي استشهد متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي الثلاثاء الماضي، عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.

والثلاثاء الماضي، استُشهد 23 فلسطينيا وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف اللجان الشعبية المشرفة على توزيع المساعدات عند “دوار الكويت” في مدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

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