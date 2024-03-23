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كاتس مهاجما توتيري: : الأمم المتحدة تحت قيادتك أصبحت معادية للسامية ومعادية لإسرائيل و"تؤوي الإرهاب

السبت 23 مارس 2024 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس مهاجما توتيري: : الأمم المتحدة تحت قيادتك أصبحت معادية للسامية ومعادية لإسرائيل و"تؤوي الإرهاب



القدس المحتلة/سما/

 

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس،يوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بعد تصريحاته بشأن ضرورة تسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة. 

ورد كاتس على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي انتقد الأزمة الإنسانية في غزة أثناء زيارته للجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة اليوم، زاعما أن الأمم المتحدة أصبحت "هيئة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل".  

وأضاف كاتس عبر حسابه بمنصة إكس أن غوتيريش"وقف اليوم على الجانب المصري من معبر رفح وألقى باللوم على إسرائيل في الوضع الإنساني في غزة دون إدانة بأي شكل من الأشكال لحماس التي تنهب المساعدات الإنسانية، أو الأونروا التي تتعاون معهم – ودون الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين".

وكتب كاتس أنه تحت قيادة غوتيريش، أصبحت الأمم المتحدة “هيئة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل.

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