  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الكونغرس يوافق رسميا على حظر تمويل الأونروا حتى آذار 2025

السبت 23 مارس 2024 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكونغرس يوافق رسميا على حظر تمويل الأونروا حتى آذار 2025



واشنطن / وكالات /

وافق الكونغرس الأميركي، ليلة السبت، على اقتراح يحظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى آذار/مارس 2025.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت في يناير/كانون الثاني وقف تمويل الوكالة، بعد مزاعم إسرائيلية باتهام 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي أقر تشريعًا، الشهر الماضي، بوقف تمويل الأونروا الذي كان ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. ولا يزال التشريع ينتظر موافقة مجلس النواب.

وفي إشارتها للخبر، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" على موقعها الإلكتروني، إن الموافقة على الاقتراح جاءت في إطار "الموافقة على تمرير الميزانية الفيدرالية لعام 2024".

يشار إلى أن وكالة "رويترز"، كانت نقلت في وقت سابق من الأسبوع المنصرم، عن "مصدرين لم تسمهما" أن "اتفاقًا بين زعماء في الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض على مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية سيستمر في حظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى مارس/آذار 2025".

وقال المصدران المطلعان على الاتفاق، بحسب المصدر ذاته، إن التمويل سيجري تجميده لمدة عام، وإن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع.

الأكثر قراءة اليوم

4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين

مجلس الأمن يصوت السبت على مشروع قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة

اقتلوهم جميعا..الكشف عن مخططات للمستوطنين للانتقال إلى غزة ( فيديو)

62 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 جريح في هجوم لتنظيم “الدولة” على قاعة حفلات في موسكو (صور وفيديو)

تهديدات إسرائيلية سابقة لروسيا..ما علاقتها بهجوم موسكو؟ (شاهد)

هجوم موسكو: معلومات جديدة عن المنفذين وعدد القتلى يرتفع إلى 93

مذكرة للخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة من أن "إسرائيل" ترتكب خطأ إستراتيجيا

الأخبار الرئيسية

من معبر رفح.. غوتيريش يوجه نداء للعالم حول الأوضاع في قطاع غزة

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يصدر أوامره لآلاف الجنود بالخدمة 4 أشهر إضافية

وحدة الرضوان

القناة الـ12: هدف تدمير حماس ما زال بعيدا وحزب الله يمتلك 200 الف صاروخ

ميناء

باحث غربي: مشروع الميناء العائم بغزة نفاق كبير والجيوش ليست منظمات إنسانية

وفد التفاوض

مجلس الحرب الإسرائيلي يمنح صلاحيات إضافية لوفد التفاوض بالدوحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية