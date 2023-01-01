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استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصفٍ إسرائيليٍّ استهدف مُنتظري المُساعدات جنوب غزة

السبت 23 مارس 2024 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصفٍ إسرائيليٍّ استهدف مُنتظري المُساعدات جنوب غزة



غزة / سما /

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، السبت، في قصف إسرائيلي جديد استهدف منتظري المساعدات جنوب شرق مدينة غزة.
وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالقذائف المدفعية عشرات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات عند دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
ووفق مصادر طبية، فإن القصف أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين تم نقلهم إلى المستشفى المعمداني شرق غزة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل قوافل المساعدات في غزة، فالثلاثاء الماضي، استشهد 23 فلسطينيا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف اللجان الشعبية المشرفة على توزيع المساعدات عند دوار الكويت.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلقت قوات إسرائيلية النار على مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم جنوب مدينة غزة في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد، فيما يعرف بـ”مجزرة الطحين”، ما خلَّف 118 شهيدا و760 جريحا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

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