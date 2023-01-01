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مؤسسات الأسرى: الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة منذ الأمس

السبت 23 مارس 2024 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت منذ يوم أمس الجمعة وحتّى صباح اليوم السبت 15 مواطناً -على الأقل- من محافظات الضّفة الغربية.

وبينت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال طالت أفرادا من عائلة الشهيد مجاهد بركات في دير ابزيع، بالإضافة إلى أسرى سابقين، وتوزعت الاعتقالات على محافظات الخليل، ورام الله، وبيت لحم، وطوباس، ونابلس، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر 2023 إلى نحو 7740 حالة اعتقال، بما يشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

#مؤسسات الأسرى #الضفة الغربية

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