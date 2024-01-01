وزير الخارجية الأردني: تهديد نتنياهو بمهاجمة رفح يعد تحديا للعالم

عمان / سما /

اعتبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة يعدّ تحديا للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال في تغريدة له عبر منصة (إكس) السبت إنه لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعا بسبب الحصار الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف أن على مجلس الأمن وضع حد لهذه الكارثة، ويجب أن يتم تبني مشروع القرار المعروض عليه ولو لمجرد القول “لا للقتل الجماعي”.

كان نتنياهو أكد مؤخرا أنه وافق بالفعل على الخطة العملياتية للجيش الإسرائيلي في رفح، وسيعتمد قريبا على خطة لإجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال، غير أنه قال إن الاستعدادات لشن هذه العملية العسكرية “ستستغرق بعض الوقت”.

وصدرت تحذيرات إقليمية ودولية من التداعيات الكارثية لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح، المكتظة بالنازحين من مناطق أخرى في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية ردا على هجوم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أسرى ونقلهم إلى القطاع.